تحدث مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول احتمالات التصعيد في الشرق الأوسط وتهديد اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

فريد زكريا: أريد أن أسألك عن رد فعلك على الأخبار التي وردت في هذه اللحظة، والتي تشير إلى أن عملية استخباراتية إسرائيلية أدت إلى تفجير أجهزة اتصالات مختلفة في لبنان بين مقاتلي حزب الله.

أنطونيو غوتيريش: ما يقلقني أكثر هو ما يعنيه هذا الأمر، حيث أن احتمالات التصعيد الأكثر درامية هي حرب شاملة. وقد تم تصنيع هذه الأجهزة لتنفجر الآن، وفقًا للمعلومات الواردة، لأن شخصًا ما اكتشف أنها تحمل قنابل، ولذلك فكر في تفجيرها.

فريد زكريا: استخدمها أو ستخسرها. نعم.

أنطونيو غوتيريش: لكن منطق هذا النوع من الأجهزة هو توجيه ضربة استباقية في عملية عسكرية كبرى لتفكيك قدرة الاتصالات لدى خصمك. لذا، فإن حقيقة وجود هذه الأشياء تعني وجود احتمالات لتصعيد أقوى بكثير. وهذا ما يقلقني، احتمال تحويل لبنان إلى غزة أخرى، وهي ما أعتقد أنها ستكون مأساة مدمرة للعالم.

فريد زكريا: ولماذا تعتقد أن التوصل إلى أي نوع من وقف إطلاق النار أو أي نوع من الاتفاق في هذه المرحلة كان صعبًا إلى هذا الحد؟

أنطونيو غوتيريش: هل تقصد في..

فريد زكريا: بين إسرائيل وحماس، وحتى بعض المحادثات بين إسرائيل وحزب الله.

أنطونيو غوتيريش: لأن حكومة إسرائيل وحماس لا تريدان وقف إطلاق النار حقًا. وهذا واضح بالنسبة لي. أعني أن ما هو مطروح على الطاولة معقول تماماً، وينبغي لكلا الجانبين أن يكونا في موقف يسمح لهما بالقبول. وحتى الآن نرى أنه كلما حدث تطور جديد، تنشأ بعض التعقيدات الجديدة. ومن الواضح بالنسبة لي أن كلا الجانبين غير مهتمين بوقف إطلاق النار، وهذه مأساة لأن هذه حرب لابد أن تتوقف.

من المؤكد أن هذا بدأ بسبب الهجوم الإرهابي المروع في 7 أكتوبر. ولكن بعدها، أدى ذلك إلى إطلاق عملية عسكرية بلغت مستوى من الموت والدمار لم أذكره في أي وقت مضى في حياتي. وكما أدنت بشدة تصرف حماس، أعتقد أيضًا أننا بحاجة إلى إدانة حقيقة وجود محاولة لفرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني.

فريد زكريا: هل تعتقد أن الأمم المتحدة لديها أي دور تلعبه في غزة "بعد الحرب"؟

أنطونيو غوتيريش: هذا يعتمد على إرادة إسرائيل وإرادة الفلسطينيين بالطبع. نحن مستعدون للقيام بما سيُطلب منا القيام به. ولكن كما قلت، نحن لا نسعى هنا إلى أي دور قيادي. ما نريده هو الحل. ونحن نعترف بأن إسرائيل قد تكون مهتمة، على سبيل المثال، بتحالف من الدول، سواء الدول الغربية أو الدول العربية لضمان الانتقال.

بالنسبة لنا، المهم هو أن يتم تنفيذ آلية الانتقال، أيًا كانت، بمشاركة السلطة الفلسطينية، ويتم ذلك كخطوة نحو تحقيق حل الدولتين، لأن العديد من الناس يقولون إن حل الدولتين أصبح مستحيلاً لأن هناك مستوطنات تتحرك، ومناطق أكثر فأكثر استولى عليها المستوطنون والسلطات في الضفة الغربية.

النقطة هي ما هو البديل؟ كيف يمكننا أن نتصور في القرن الحادي والعشرين حل الدولة الواحدة حيث يعيش الملايين من الفلسطينيين بلا حقوق، بلا جنسية، في حالة من الفصل العنصري الكامل؟ هذا أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق.

فريد زكريا: هل تعتبر ذلك حالة فصل عنصري؟

أنطونيو غوتيريش: الفصل العنصري هو شيء محدد في بلد محدد، في اعتقادي، لا أحب استخدام نفس التعبير. ولكن ما سيكون لدينا بالفعل هو حالة من الفصل العنصري عندما يكون الناس داخل دولة تحت سيطرة شعب آخر، وهذا شيء غير مقبول. سيكون الأمر مشابهًا بالفعل للوضع الذي كان لدينا في جنوب إفريقيا.