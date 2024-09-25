أظهرت لقطات مصورة لحظة إصابة الصحفي اللبناني فادي بوديا جراء قصف إسرائيلي على منزله في منطقة البقاع، بينما كان بوديا يستعد للظهور على الهواء مباشرة.

وأفادت "ميدل إيست مونيتور" أن الضربة أدت إلى تحطيم النوافذ وإصابة بوديا بجروح متوسطة.

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