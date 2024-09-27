تحدث وزير الصحة اللبناني، الدكتور فراس الأبيض، مع مراسلة CNN جمانة كرادشة حول الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

فراس الأبيض: أعتقد أننا في حرب شاملة. لا شك في ذلك. وأيًا كانت التسمية التي تطلقها على هذه الحرب، فإن المدنيين والأبرياء والنساء والأطفال يتعرضون للهجوم والاستهداف دون تمييز. كما يتم تفجير المباني السكنية ويتم استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف ومراكز الرعاية الصحية الأولية. هذه حرب، لا شك في ذلك.



جمانة كرادشة: يقول بعض الأشخاص الذين تحدثنا إليهم إنهم قلقون من تكرار ما يحدث في غزة هنا في لبنان. هل هذا شيء يقلقك؟



فراس الأبيض: حسنًا، إنه نفس الجاني ويستخدم نفس الأعذار، ويستخدم نفس الأسلحة. بالطبع، نحن قلقون للغاية. نحن قلقون على مجتمعنا. نحن قلقون، كما تعلمون، لا نريد أن نرى المذبحة التي حدثت في غزة، أعني، تحدث في لبنان، ولا نريد أن نراها في غزة (أساسًا). ولهذا السبب أعتقد أنه من الضروري للمجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة ويمارس الضغط اللازم على إسرائيل لوقف هجماتها العشوائية على المدنيين. والورقة التي قدمتها الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والسعودية وقطر والإمارات، والتي قبلها لبنان كانت لتكون نقطة بداية جيدة جدًا. ولكن لسوء الحظ، يبدو أن الجميع عازمون على إيجاد حل دبلوماسي لهذا الصراع باستثناء طرف واحد يريد الاستمرار في هجومه العشوائي على المدنيين.



جمانة كرادشة: هل تعتقد أن حزب الله سيوافق على هذا الاقتراح؟



فراس الأبيض: صرح حزب الله علنًا أنه مع وقف إطلاق النار في غزة، ستتوقف جميع الأعمال العدائية أو جميع الأنشطة. وأعتقد أنه - لنقل إنه لو لم يكن حزب الله صادقًا في هذا - فلنزل عذره، فلنزل هذه الحجة ولنكتشف ما هو موقفه الحقيقي. لكنني أعتقد أن دعوة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار هي البداية الصحيحة. لبنان لا يريد الحرب. هذا ما قالته الحكومة اللبنانية. هذا ما قاله الشعب اللبناني. وأعتقد أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الصحيح للخروج من هذا الصراع.