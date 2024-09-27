شاهد كيف رد جواد ظريف على سؤال أمانبور حول تزويد إيران لروسيا بالأسلحة

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، جواد ظريف، إن حكومة بلاده "لا تدعم غزو أراضي الآخرين أو قتل الأبرياء" جاء ذلك ردًا على سؤال مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، حول سبب دعم إيران لروسيا في حربها على أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة.

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