فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصرالله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملةالشرق الأوسطنشر الجمعة، 27 سبتمبر / ايلول 2024تحدث فواز جرجس، أستاذ العلوم السياسية في كلية لندن للاقتصاد، حول تبعات هجوم الجيش الإسرائيلي في العاصمة اللبنانية، بيروت والذي قال إنه استهدف فيه مقر القيادة الرئيسي لحزب الله.وأيضًا.. مسؤول أمني لبناني يرد لـCNN على سؤال حول مصير حسن نصراللهانفجارات قوية ببيروت.. وإسرائيل تُعلن استهداف مقر حزب اللههزتها انفجارات قوية.. شاهد اللحظات الأولى بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروتقراءة المزيدأمريكاإسرائيللبنانبيروتحزب اللهحسن نصرالله