فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصرالله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملة

الشرق الأوسط
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فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصر الله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملة

تحدث فواز جرجس، أستاذ العلوم السياسية في كلية لندن للاقتصاد، حول تبعات هجوم الجيش الإسرائيلي في العاصمة اللبنانية، بيروت والذي قال إنه استهدف فيه مقر القيادة الرئيسي لحزب الله.

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