تحدث فواز جرجس، أستاذ العلوم السياسية في كلية لندن للاقتصاد، حول تبعات هجوم الجيش الإسرائيلي في العاصمة اللبنانية، بيروت والذي قال إنه استهدف فيه مقر القيادة الرئيسي لحزب الله.

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