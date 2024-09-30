قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي لشبكة CNN، الجمعة، إن "حزب الله تحت قيادة السيد نصرالله كان يشكل تهديدًا مميتًا للشعب الإسرائيلي".

وأضاف: "إنهم (الشعب الإسرائيلي) يريدون إعادة عائلاتهم إلى تلك المنازل والتجمعات السكنية في الشمال، ونحن نريد أن نرى ذلك أيضًا. نعتقد، ونستمر في الاعتقاد بأن الحرب الشاملة مع حزب الله، وبالتأكيد مع إيران، ليست الطريقة لتحقيق ذلك".

وتابع قائلًا: "إذا كنت تريد إعادة هؤلاء الناس إلى ديارهم بأمان وبشكل مستدام، فنحن نعتقد أن المسار الدبلوماسي هو المسار الصحيح".

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