تقدم مراسلة شبكة CNN، جمانة كرادشة، تقريراً عن النزوح الجماعي للمدنيين من أطراف الضاحية الجنوبية في بيروت، لبنان، والتي كانت محور ضربات الجيش الإسرائيلي.

قالت كرادشة: "قبل وقت قصير، كنا في وسط بيروت، بقلب العاصمة، ووجدنا أشخاصًا ما زالوا يخيمون في الخارج على الأرصفة وفي الحدائق، وعائلات مع أطفال صغار".

وأضافت: "تحدثنا إلى عائلات لبنانية ولاجئين سوريين كانوا في هذا البلد لمدة 10 سنوات، حيث فروا من الحرب الأهلية في بلادهم والآن هم هنا نازحون مرة أخرى ولا مكان يذهبون إليه".

وتابعت قائلة: "لقد رأينا عمال مهاجرين من بنغلاديش ومن إثيوبيا، الوضع يائس تمامًا. ونحن نتحدث عن أشخاص في الشوارع دون حمامات أو مرافق. أعني، سمعنا من بعض الناس أنهم اضطروا إلى النزول إلى البحر للاستحمام لأنهم ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه".

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