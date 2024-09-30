شاهد.. طفلة بعمر 8 سنوات تتحدث عن مدى رعبها من الغارات الإسرائيلية على بيروتالشرق الأوسطنشر الاثنين، 30 سبتمبر / ايلول 2024تحدثت مراسلة شبكة CNN، جمانة كرادشة، مع الطفلة اللبنانية بتول البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تعيش في الشارع مع والدتها بعد نزوحهما، وهي واحدة من أكثر من مليون مدني نزحوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت. قد يهمك أضًا.. "على الأرصفة ودون دورات مياه".. مراسلة CNN توضح كيف يعيش النازحون في بيروتإسرائيل تقصف داخل حدود بيروت لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. شاهد ما حدثقراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليبيروتحسن نصرالله