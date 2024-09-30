تحدثت مراسلة شبكة CNN، جمانة كرادشة، مع الطفلة اللبنانية بتول البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تعيش في الشارع مع والدتها بعد نزوحهما، وهي واحدة من أكثر من مليون مدني نزحوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت.

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