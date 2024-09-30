تحدث وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، حول الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وجدوى استخدام إسرائيل للقوة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: هل يمكنني أن أبدأ بالسؤال عما يجول في ذهنك عندما تسمع الجيش الإسرائيلي أو وزراء الدفاع يقولون إن المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله أصبحت قريبة؟



نبيل فهمي: حسنًا، هذا ليس شيئًا يفاجئني لأنه، للأسف، منذ عقود الآن، فإن الشيء الحقيقي الوحيد الذي استخدمته إسرائيل في محاولة التعامل مع الصراع في المنطقة هو القوة. لديهم الأدوات والتكتيكات، ولكنهم لم يمتلكوا أبدًا استراتيجية حقيقية. وأريد، إذا سمحت لي، أن أؤكد هنا، أن هذا له عواقب وخيمة حقًا على المنطقة وحتى فيما يتعلق بالأمن ، لأنه بشكل متزايد - وقد أجريت هذا النقاش هذا الصباح هنا في القاهرة مع بعض الأشخاص - سئُلت: هل تعتقد حقًا أن إسرائيل تريد السلام؟ هل هذه هي الطريقة للمضي قدمًا؟ لذا حتى في البلد، أول بلد يعقد السلام مع إسرائيل، يُطرح السؤال الآن: هل يريد الإسرائيليون السلام حقًا؟ النقطة الثانية التي أود أن أطرحها هي أن التهديد الحقيقي للأمن الإسرائيلي يأتي من داخل الأراضي المحتلة ومن داخل إسرائيل نفسها بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية . ونقطتي الأخيرة التي تسمح لك بالانتقال إلى السؤال التالي هي أنك أشرت بشكل صحيح في مقدمتك إلى أن هذا النوع من الإجراءات له عواقب. حزب الله الذي استهدفته إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، ظهر في الواقع مباشرة بعد الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان في عام 1982. وهذا ما فعله حزب الله. لذا دعونا نكون جادين هنا، نحن في مصر والعرب يريدون السلام، ولكن الإسرائيليين يجب أن يثبتوا أنهم يريدون السلام ولا يريدون السيطرة على المنطقة فقط بالقوة.



كريستيان أمانبور: دعني أعرض عليك الرواية المضادة. أنا أفهم ما تقوله عن الاستراتيجية مقابل التكتيكات. ولكن من الواضح أن إسرائيل لجأت إلى اتجاه مغاير كليًا منذ السابع من أكتوبر، عندما كانت في أدنى مستوياتها، حيث تم اختراق جيشها واستخباراتها من قبل حماس. والآن يقول معظم المحللين إنها توجه ضربات قوية للغاية لحماس ولحزب الله ولإيران ولسوريا. هل توافق في هذه اللحظة على أن نتنياهو قد عكس مساره؟



نبيل فهمي: نعم. أعتقد أنه في إسرائيل ذاتها نرى الآن شعورا إيجابيا أكثر من السلبي. ولكنني لا أعتقد أنها غيرت تكتيكاتها، لأن الصراع مستمر منذ أكثر من 70 عامًا. لذا فإن هذه الحلقة من العنف والعنف المضاد هي ببساطة تكتيك في هذه العملية. نريد إنهاء العنف بين جميع الأطراف وتحقيق السلام. لا يمكن تحقيق ذلك دون التعامل مع السرطان في القضية، الاحتلال نفسه.



كريستيان أمانبور: هل يمكنني أن أتحدث مرة أخرى عن سياسة الاغتيالات المستهدفة؟ أعني بشكل أساسي الاغتيالات، والتي دعونا لا ننسى أنها قتلت أيضًا الكثير من المدنيين وفقًا للسلطات على الأرض. لقد وضعنا صورة للعديد من الأشخاص الذين تم اغتيالهم على مدى الثلاثين عامًا الماضية. كان أحد هؤلاء الذين حاولت إسرائيل اغتيالهم هو خالد مشعل، وكان ذلك في التسعينيات. وفي الأساس، حاول عملاء الموساد حقن أذنه بمادة سامة، ويبدو أنهم نجحوا في ذلك. ولكن عندما علم الملك حسين ملك الأردن في ذلك الوقت بالأمر، طلب من نتنياهو إرسال الترياق إلى الأردن لأن مشعل كانت هناك، وقد أنقذ ذلك حياة مشعل بالفعل. إليك مقتطف من مقابلة أجريتها مع مشعل في مصر حول هذا الموضوع في عام 2012. استمع إليها.



(استعراض لجزء من مقابلة خالد مشعل)

كريستيان أمانبور: ... وزير الخارجية فهمي، أنا أذكر ذلك لأنه (مشعل) من النادرين الذين تمكنوا من الفرار، إذا جاز التعبير، في ظل بقائه زعيماً لحماس، وأعتقد أنني أريد أن أسألك مرة أخرى، ما هي برأيك النتيجة المترتبة على قتل شخص قوي مثل نصرالله؟ النتائج على حزب الله وإيران حتى والمنطقة؟



نبيل فهمي: سيكون هناك مجموعات معارضة أكثر مثل حماس وحزب الله، وسوف تسعى (إسرائيل) الآن أيضًا إلى سياسة اغتيالات شديدة القسوة، ولكنها أيضاً سياسة لا تميز فيها بين المدنيين والكفاءة. ما ستحصل عليه هو رد الفعل. ولن يكون رد الفعل بين جيش وآخر، وإنما ستعيد الصراع إلى الشعب مجددًا. وأنا أقول إلى الشعب مجددًا، وأعني بذلك المدنيين. وهذا لن يكون في الواقع في المناطق العربية فحسب، بل داخل إسرائيل في الواقع. وهذه عواقب خطيرة للغاية.



كريستيان أمانبور: غزة على حدودكم بالطبع، رفح هي الحدود هناك. ومن الواضح أنكم وقطر وآخرين بما في ذلك الولايات المتحدة، تحاولون التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. هل يمكنك أن تخبرني ما إذا كان هذا محتملاً على الإطلاق؟ هل لا يزال الأمر على وشك الحدوث؟ وما إن كنت تعتقد أن حماس قد ضعفت بشكل ملموس؟ أعني، من الواضح أنها كذلك. لقد قُتل الكثير من المقاتلين. لم نسمع من السنوار منذ فترة طويلة، ومن الواضح أن هنية قُتل. ما رأيك؟ كيف تقيم حالة حماس في الوقت الحالي؟



نبيل فهمي: حسنًا، لا يوجد شك أن استخدام إسرائيل للقوة الشديدة دون أي مساءلة - ضد حماس أو المدنيين - كان له تأثير على هيكل حماس بأكمله في غزة. ولكن هذا لا يعدو كونه المرحلة الأخيرة من العملية. أنا أعتقد أنه كلما استخدمت القوة أكثر، حتى وإن شعرت بأنك تحصل على بعض الأمن الفوري، فإنك في الواقع تخلق المزيد من المعارضة في المستقبل مما كان لديك في الماضي، وهذا ما تخبرك به كتب التاريخ مرارا وتكرارا. إن الطريق الوحيد للمضي قدمًا في الأمن للعرب والإسرائيليين هو تحقيق حل الدولتين.



كريستيان أمانبور: ويجب أن أقول، كما تعلمون أفضل مني، إن هذا الحل أصبح أبعد وأبعد لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي رفضه تمامًا. لذا سوف نرى ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل، لكن في الوقت الحالي، شكرًا لك أيها الوزير نبيل فهمي.