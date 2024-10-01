أظهرت مقاطع فيديو نيران المدفعية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ "غارات محددة على القرى التي تشكل تهديدات فورية للمجتمعات في شمال إسرائيل"، في حين تقوم قواته أيضًا الآن بما وصفته بـ"عملية برية محدودة".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يقول إنه يظهر الاستعدادات للعملية البرية.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة إن إسرائيل أبلغتها بعدد من العمليات، بما في ذلك التوغل البري.



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