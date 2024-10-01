ما الذي تفعله إسرائيل فعلًا على الحدود اللبنانية؟.. مذيع CNN يوضّح

يقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ "عملية برية محدودة" في لبنان "ضد أهداف إرهابية وبنى تحتية" لحزب الله.

علق مذيع CNN، فريد زكريا، على الأمر بالقول إن "ما يفعله الإسرائيليون هو تنفيذ استراتيجية خططوا لها منذ فترة طويلة وأبقوها معلقة. لقد فكروا لفترة طويلة بجدية شديدة فيما يجب عليهم فعله، بشأن التهديدات التي يواجهونها من حزب الله، وإطلاق الصواريخ المستمر، والطريقة التي تمكن بها حزب الله من طرد ما يقرب من 100 ألف إلى 150 ألف إسرائيلي من منازلهم في شمال إسرائيل".

وأضاف: "كانت الخطة هي القيام بشيء مشابه للآتي: كان من المقرر أن يبدأ بضربة اتصالات خاطفة للهواتف المحمولة وأجهزة البيجر، ثم القصف المدفعي والجوي الذي سيحاول في الواقع تدمير مجموعة كاملة من مخابئ الأسلحة واستهداف القيادة الوسطى ثم استهداف القيادة العليا. لكن لإنجاز الأمر عليهم السعي وراء مخابئ الأسلحة هذه".

وتابع قائلًا: "لدى حزب الله شبكته الخاصة من الأنفاق مثل حماس. كان عليهم فعل كل هذا. حتى الآن كانت إسرائيل دائما تردع نفسها عن القيام بذلك بسبب الخوف من انتقام حزب الله والانتقام الإيراني وانتقام محور المقاومة الذي طالما تحدثت عنه إيران. ولكن ما فعلوه هو أنهم مضوا قدماً، وتحملوا المخاطر، وأثبتوا أن محور المقاومة وإيران نمر من ورق أخلاقي".

وفيما يتعلق بالمخاطر التي تلف التوغل البري إلى لبنان، أشار زكريا إلى أن "الأمر محفوف بالمخاطر. ولكن انظروا، لقد واجهوا مشكلة، وهي أن حزب الله أمطرهم بالصواريخ. لقد كانوا يحاولون معرفة ما يجب عليهم فعله وقاموا بهذه المقامرة المدروسة - بأن الإيرانيين سيكونون في نهاية المطاف أكثر حذرًا، وأن الحوثيين سيكونون أكثر حذرًا، وأن حزب الله لن يكون قادرًا على الرد بسرعة. وحتى الآن، ثبتت صحة ذلك".

وأردف بالقول: "أعتقد أن ما نراه هو أن إسرائيل هي القوة العظمى عسكريًا في الشرق الأوسط اليوم، وهي قادرة على الضرب حسب الإرادة بطريقة تجعل من الصعب للغاية الرد عليها".

كما أكد زكريا على أن "القدرة على التخلص من الأشرار شيء، واكتشاف ما يجب فعله بالمساحة والأرض شيء آخر - هذا ما اكتشفناه بعد صدام حسين، والقذافي، وبعد طالبان، وهذا ما تكتشفه إسرائيل في غزة بعد التوغل البري الأولي... وأتمنى أن يفهموا أن أفضل شيء هو عملية تطهير سريعة ثم الانسحاب. لكن الأمر صعب دائمًا، فبمجرد أت تكسر الجرة عليك أن تشتريها، كما قال كولن باول بشكل مشهور ذات يوم عن العراق".