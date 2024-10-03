تحدث أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، الى شبكة CNN حول الوضع الذي تمر به بلاده في ظل الحرب وتصاعد التوتر، وقال سلام إن "لبنان كان بالفعل في وضع صعب للغاية قبل بدء هذه الحرب" مشددًا على أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي على الفور".

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