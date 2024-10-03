فيديو يظهر لحظة انفجار هائل في بيروت بعد غارة إسرائيلية

فيديو يظهر لحظة انفجار هائل في بيروت بعد غارة إسرائيليةالشرق الأوسطنشر الخميس، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2024سمع فريق CNN انفجارات كبيرة عدة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق في العاصمة اللبنانية، بيروت.ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية اللبنانية، ضربت ثلاث غارات جوية إسرائيلية الضاحية الجنوبية للمدينة.قد يهمك أيضًا.. الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف مقر استخبارات حزب الله في بيروتالجيش اللبناني يُعلن مقتل جندي ثالث منذ بدء العمليات البرية الإسرائيلية.. ويؤكد: رددنا على مصدر النيرانحزب الله يعلن صد محاولة للجيش الإسرائيلي للتقدم.. ومقتل جندي لبناني أثناء تنفيذ مهمة إخلاء بمشاركة الصليب الأحمرقراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليبيروتحزب اللهحسن نصراللهغزة