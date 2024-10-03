فيديو يظهر لحظة انفجار هائل في بيروت بعد غارة إسرائيلية

الشرق الأوسط
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فيديو يظهر لحظة انفجار هائل في بيروت بعد غارة إسرائيلية.. شاهد رد فعل طاقم CNN

سمع فريق CNN انفجارات كبيرة عدة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق في العاصمة اللبنانية، بيروت.
ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية اللبنانية، ضربت ثلاث غارات جوية إسرائيلية الضاحية الجنوبية للمدينة.

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