فيديو يظهر لحظة انفجار هائل في بيروت بعد غارة إسرائيلية

سمع فريق CNN انفجارات كبيرة عدة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق في العاصمة اللبنانية، بيروت.

ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية اللبنانية، ضربت ثلاث غارات جوية إسرائيلية الضاحية الجنوبية للمدينة.

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