خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، قال داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة حول إمكانية وقف إطلاق النار مع لبنان إن "كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل".

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