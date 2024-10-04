كيف أجاب سفير إسرائيل بالأمم المتحدة على سؤال CNN حول "موافقة" نصرالله على الهدنة قبل مقتله؟

الشرق الأوسط
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كيف أجاب سفير إسرائيل بالأمم المتحدة على سؤال CNN حول "موافقة" نصرالله على الهدنة قبل مقتله؟

خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، قال داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة حول إمكانية وقف إطلاق النار مع لبنان إن "كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل".

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