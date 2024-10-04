كيف أجاب سفير إسرائيل بالأمم المتحدة على سؤال CNN حول "موافقة" نصرالله على الهدنة قبل مقتله؟الشرق الأوسطنشر الخميس، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2024خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، قال داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة حول إمكانية وقف إطلاق النار مع لبنان إن "كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل".قد يهمك أيضًا.. وزير الاقتصاد اللبناني لـCNN: ندعو الجميع إلى وقف إطلاق النار فورا لنتمكن من إنقاذ لبنان وشعبهشاهد ما قاله وزير الاقتصاد اللبناني لـCNN عن غارة إسرائيلية استهدفت قلب بيروتقراءة المزيدأمريكاإسرائيللبنانحزب اللهحسن نصراللهقطاع غزة