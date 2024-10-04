هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNNالشرق الأوسطنشر الجمعة، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2024تتزايد المخاوف من أن إيران قد تستهدف منشآت النفط في دول الخليج إذا تعرضت البنية التحتية النفطية الإيرانية للهجوم، وفي هذا الصدد نستضيف علي شهابي المؤلف والمحلل السياسي السعودي للحديث عن هذا الموضوع.قد يهمك أيضًا.. "توعد بـ"نفس مصير غزة وبيروت".. شاهد كيف هدد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة إيرانكيف ستتفاعل أسعار النفط مع حرب شاملة في الشرق الأوسط؟قراءة المزيدأمريكاإسرائيلإيرانالإماراتقطرأسعار النفطالنفطدول الخليج