تتزايد المخاوف من أن إيران قد تستهدف منشآت النفط في دول الخليج إذا تعرضت البنية التحتية النفطية الإيرانية للهجوم، وفي هذا الصدد نستضيف علي شهابي المؤلف والمحلل السياسي السعودي للحديث عن هذا الموضوع.

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