كيف يبدو مستقبل علاقة دول الخليج مع إيران؟ علي الشهابي يجيب لـCNN

في ضوء التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، يبدو أن العلاقات الإيرانية الخليجية باتت محوراً حيوياً، لا سيما بعد زيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزكشيان للمنطة مؤخرًا، وللمزيد حول هذا الموضوع نستضيف المحلل السياسي السعودي علي شهابي.

وأيضًا.. هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN