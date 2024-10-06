بعد أكثر من أسبوع من مقتل حسن نصرالله في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، لم تتم جنازته بعد، كما لم يتم الإعلان عن خليفة له. تشرح مراسلة شبكة CNN، تمارا قبلاوي، هذا الموقف غير المعتاد للغاية وما يعنيه لحزب الله.

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كيف أجاب سفير إسرائيل بالأمم المتحدة على سؤال CNN حول "موافقة" نصرالله على الهدنة قبل مقتله؟