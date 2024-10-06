متى تحين جنازة حسن نصرالله ومن يقود حزب الله وسط الحرب؟ أسئلة تنتظر الإجابةالشرق الأوسطنشر الأحد، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024بعد أكثر من أسبوع من مقتل حسن نصرالله في غارة جوية إسرائيلية على بيروت، لم تتم جنازته بعد، كما لم يتم الإعلان عن خليفة له. تشرح مراسلة شبكة CNN، تمارا قبلاوي، هذا الموقف غير المعتاد للغاية وما يعنيه لحزب الله.قد يهمك أيضًا.. "استهدفت خليفة نصرالله المحتمل".. فيديو لانفجارات ضخمة ليلاً في بيروتكيف أجاب سفير إسرائيل بالأمم المتحدة على سؤال CNN حول "موافقة" نصرالله على الهدنة قبل مقتله؟قراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليالحدود اللبنانية الإسرائيليةبيروتحزب اللهحسن نصرالله