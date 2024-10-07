رصدت كاميرا CNN لحظة وقوع ضربة إسرائيلية على بيروت، بينما كان يستعد الفريق لبث مباشر. ويتحدث مراسل شبكة CNN الدولية، بن ويدمان، عن الضربات المكثفة التي شنتها إسرائيل على جنوب بيروت.

قال ويدمان: "أطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي تحذيرات على تويتر بأن الضربات قادمة. وجاءت الأولى بعد 40 دقيقة فقط من ذلك".

وأضاف: "من المهم أن نلاحظ أن هناك العديد من المدنيين لا يزالون يعيشون في ذلك الجزء من المدينة. ورغم أن العديد منهم فروا أيضًا، في كثير من الأحيان، إنهم لا يلتصقون بهواتفهم أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم لتلقي هذه التحذيرات".

وأشار إلى أن "هناك مصدر قلق حقيقي لأولئك الذين ما زالوا في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وتابع قائلًا: "وبالتأكيد ما رأيناه ليل السبت إلى الأحد، كان قصفًا إسرائيليًا مكثفًا للغاية للضاحية الجنوبية. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن أكثر من 30 ضربة، ربما تكون الأشد منذ الليلة التي قُتل فيها حسن نصرالله، الجمعة قبل الماضي، عندما كانت هناك بالفعل ضربات مكثفة على الضاحية الجنوبية".

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