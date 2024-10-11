"سيتم تدميرها بالتأكيد".. إيرانيون يوجهون تحذيرا لإسرائيل

"سيتم تدميرها بالتأكيد".. إيرانيون يوجهون تحذيرا لإسرائيلالشرق الأوسطنشر الجمعة، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2024تحدث مراسل شبكة CNN، فريد بليتغن مع عدد من الإيرانيين الذين حضروا صلاة الجمعة في طهران، حيث وجهوا تحذيرات قاسية لإسرائيل وسط تصاعد الصراع في المنطقة.قد يهمك أيضًا.. إسرائيل تحتفل بيوم الغفران السبت.. والعالم يترقب بقلق ردها المرتقب على إيران"اليونيفيل" تعلن عن ثاني انفجار بمقر قواتها في جنوب لبنان خلال 48 ساعة.. والجيش الإسرائيلي يعلقكاميرا CNN ترصد آثار القصف الإسرائيلي على مدينة صور اللبنانية.. شاهد حجم الدمارقراءة المزيدأمريكاإسرائيلإيرانلبنانحزب اللهحسن نصراللهغزة