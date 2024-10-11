"سيتم تدميرها بالتأكيد".. إيرانيون يوجهون تحذيرا لإسرائيل

الشرق الأوسط
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"سيتم تدميرها بالتأكيد".. إيرانيون يوجهون تحذيرا لإسرائيل

تحدث مراسل شبكة CNN، فريد بليتغن مع عدد من الإيرانيين الذين حضروا صلاة الجمعة في طهران، حيث وجهوا تحذيرات قاسية لإسرائيل وسط تصاعد الصراع في المنطقة.

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