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(CNN)-- تتوقف الحركة في إسرائيل عند غروب شمس، يوم الجمعة، الذي يمثل بداية يوم الغفران اليهودي، أقدس أيام العام في الديانة اليهودية.

وستُغلق المحلات التجارية والمطاعم والخدمات الأخرى، ولن تعمل وسائل النقل العام، وحتى مطار بن غوريون الرئيسي في تل أبيب سيتم إغلاقه.

وستشهد العطلة إغلاق البلاد، حتى أن العلمانيين الإسرائيليين يميلون إلى الاحتفال بيوم الغفران. ويمتنع معظمهم عن القيادة ويختار الكثيرون الصيام.

وتأتي العطلة في وقت يراقب فيه العالم كل تحركات إسرائيل وهي تفكر في كيفية الرد على الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية، الأسبوع الماضي.

ولم تحدد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد كيفية الرد على الهجوم، فلم تتوصل الحكومة الأمنية في البلاد إلى قرار بشأن الرد خلال اجتماعها الأخير، الخميس.

وحث حلفاء إسرائيل نتنياهو على ممارسة ضبط النفس، وحذروه وحكومته بشكل خاص من استهداف المواقع النووية الإيرانية ردا على هجوم طهران.

وتحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن هاتفيا مع نتنياهو، الأربعاء، في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهرين، وأكد له أن رد إسرائيل على إطلاق الصواريخ الإيرانية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري يجب أن يكون "متناسبا".