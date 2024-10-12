لبنان.. شاهد اللحظات الأولى بعد قصف إسرائيلي استهدف وسط بيروت

قصفت إسرائيل مرتين مساء الخميس وسط بيروت، وأصابت الطابق الثالث من مبنى مكون من ثمانية طوابق.

وأدت الضربة الأخرى إلى تدمير مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة مكتظة بالسكان، في ما قاله أحد المصادر الأمنية لشبكة CNN إنه حدث أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

المزيد من التفاصيل في تقرير بن ويدمان مراسل شبكة CNN من مدينة صور في جنوب لبنان.

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