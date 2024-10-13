مصادر لـCNN.. إيران تحذر أمريكا ودول المنطقة من أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي

الشرق الأوسط
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مصادر لـCNN.. إيران تحذر أمريكا ودول المنطقة من أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي

لا تزال التوترات مرتفعة للغاية في منطقة الشرق الأوسط بينما تترقب إيران ردًا إسرائيليًا، ويأتي ذلك بعد أن أطلقت إيران وابل الصواريخ استهدفت إسرائيل والمنشآت العسكرية فيها الأسبوع الماضي.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، فريدريك بليتغن من العاصمة الإيرانية، طهران.

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