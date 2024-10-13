مصادر لـCNN.. إيران تحذر أمريكا ودول المنطقة من أنها سترد على أي هجوم إسرائيليالشرق الأوسطنشر الأحد، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024لا تزال التوترات مرتفعة للغاية في منطقة الشرق الأوسط بينما تترقب إيران ردًا إسرائيليًا، ويأتي ذلك بعد أن أطلقت إيران وابل الصواريخ استهدفت إسرائيل والمنشآت العسكرية فيها الأسبوع الماضي.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، فريدريك بليتغن من العاصمة الإيرانية، طهران.وأيضًا.. دبلوماسي إسرائيلي يوضح لـCNN سبب عدم رغبة نتنياهو بإنهاء الحرب في لبنان وغزةموعد رد إسرائيل على إيران والأهداف التي ستقصفها.. إليكم ما نعلمه40 دولة تعمل قواتها بحفظ السلام في لبنان تصدر بيانا مشتركا حول هجمات إسرائيلقراءة المزيدأمريكاإسرائيلإيرانلبنانالجيش الأمريكيالجيش الإسرائيليالجيش الإيرانيبيروتحزب اللهعلي خامنئي