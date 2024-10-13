(CNN)-- قالت 40 دولة يعمل جنودها ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان إنها "تدين بشدة" الهجمات الأخيرة على قوات حفظ السلام، في بيان مشترك صدر، السبت.

ونشر البيان على منصة إكس (تويتر سابقا) من قبل بعثة بولندا لدى الأمم المتحدة، بعد أن أبلغت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن إصابة عضو خامس في قوة حفظ السلام في جنوب لبنان، الجمعة.

وورد في لابيان: "مثل هذه الأعمال يجب أن تتوقف فورًا ويجب التحقيق فيها بشكل مناسب.. نحث أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، الذي يستلزم الالتزام بضمان سلامة وأمن أفرادها في جميع الأوقات".

ومن بين الموقعين على البيان المملكة المتحدة وفرنسا والهند وألمانيا وإسبانيا.

ومنذ الخميس، أفادت "اليونيفيل" أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بعد أن أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه برج المراقبة التابع لها في الناقورة، مما أدى إلى انهياره. وقالت اليونيفيل، الجمعة، إن شخصين آخرين أصيبا بعد انفجارين بالقرب من برج المراقبة.