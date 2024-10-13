"محور المقاومة يتوسع".. شاهد كيف علق جنرال أمريكي على اجتماع رئيسي روسيا وإيرانالشرق الأوسطنشر الأحد، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024ينضم العقيد المتقاعد سيدريك لايتون إلى مذيعة شبكة CNN، جيسيكا دين لمناقشة الاجتماعات الأخيرة بين القادة الإيرانيين ونظرائهم في روسيا.قد يهمك أيضًا.. موعد رد إسرائيل على إيران والأهداف التي ستقصفها.. إليكم ما نعلمهدبلوماسي إسرائيلي يوضح لـCNN سبب عدم رغبة نتنياهو بإنهاء الحرب في لبنان وغزةحزب الله يعلن مسؤوليته عن هجوم بطائرات بدون طيار على مشارف تل أبيبقراءة المزيدأمريكاإيرانروسيالبنانبيروتحزب اللهغزة