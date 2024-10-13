ينضم العقيد المتقاعد سيدريك لايتون إلى مذيعة شبكة CNN، جيسيكا دين لمناقشة الاجتماعات الأخيرة بين القادة الإيرانيين ونظرائهم في روسيا.

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