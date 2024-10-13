"محور المقاومة يتوسع".. شاهد كيف علق جنرال أمريكي على اجتماع رئيسي روسيا وإيران

الشرق الأوسط
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"محور المقاومة يتوسع".. شاهد كيف علق جنرال أمريكي على اجتماع رئيسي روسيا وإيران

ينضم العقيد المتقاعد سيدريك لايتون إلى مذيعة شبكة CNN، جيسيكا دين لمناقشة الاجتماعات الأخيرة بين القادة الإيرانيين ونظرائهم في روسيا.

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