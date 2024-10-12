حزب الله يعلن مسؤوليته عن هجوم بطائرات بدون طيار على مشارف تل أبيب

رامي مرتضى لـCNN: حرب إسرائيل بلبنان ستؤدي إلى ترسيخ حزب الله.. وما تفعله لا يتعلق بسكانها في الشمال

(CNN)-- قال حزب الله إنه شن هجومًا بطائرات بدون طيار على مشارف تل أبيب، الجمعة.

وقالت الجماعة المدعومة من إيران، في بيان السبت، إنها "شنت هجومًا جويًا بسرب من الطائرات بدون طيار الهجومية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه اكتشف طائرتين في وسط إسرائيل، قادمتين من لبنان.

وقال الجيش إنه اعترض إحدى الطائرتين لكنه لم يحدد ما حدث للطائرة الثانية، مُشيرًا إلى أن مبنى دار رعاية في هرتسليا، شمال تل أبيب، تضرر لكن لم تقع إصابات.

في وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن 320 صاروخًا أطلقها حزب الله في إتجاه إسرائيل خلال عطلة يوم الغفران، الجمعة.

وقال حزب الله يوم السبت إنه واصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مستهدفًا ما قال إنه "تجمع لقوات العدو الإسرائيلي" في قرى جنوب الحدود مباشرة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن ثلاثة رجال أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الصواريخ التي أطلقت من لبنان، التي أعلن حزب الله مسؤوليته عن العديد منها. أصيب الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 48 و30 و27 عامًا، في بلدة الجديدة-مشار.