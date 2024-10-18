انضم المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية، الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد باتريوس، إلى مذيع CNN، جايك تابر، لمناقشة مقتل زعيم حماس، يحيى السنوار، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الأمر على مسار حرب إسرائيل في غزة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

جايك تابر: المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية في عهد الرئيس أوباما، الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي ديفيد بترايوس، ينضم إلينا الآن. صدر للتو كتابه "الصراع: تطور الحرب من عام 1945 إلى غزة" في غلاف ورقي. الجنرال، شكرًا جزيلاً لانضمامك إلينا. كيف تتنبأ أن يغير موت السنوار مسار هذه الحرب؟ هل تتفق مع كلاريسا، بأن هناك مخرجًا لنتنياهو هنا، لكنه يحتاج فقط إلى توضيح شكل غزة بعد الحرب.



ديفيد باتريوس: أعتقد أن هناك فرصة هنا. لست متأكداً من أنهم سيستغلون ذلك، ولكن أولاً يجب أن ندرك مدى أهمية هذه الضربة لحماس. لم يكن (السنوار) رمزياً فحسب، بل كان الزعيم العام، بالطبع، بعد مقتل الزعيم السياسي في طهران. لذا فهو الزعيم السياسي والعسكري، والزعيم العملياتي أيضاً. لذا، على عكس أسامة بن لادن الذي قُتل أثناء آخر وجود لي في أفغانستان، الذي كان شخصًا ذا أهمية رمزية هائلة، ولكنه ليس ذا أهمية عملياتية. في هذه الحالة، فهو يمثل كل شيء. السؤال الآن هو: من سيخلفه؟ هل سيكون شقيقه؟ هل سيكون شخصًا آخر؟ أشك في أن قيادة التحكم والاتصالات في هذه المرحلة لامركزية للغاية، لكن هذا يمنح رئيس الوزراء نتنياهو فرصة ليقول فقط إننا سندخل الآن مرحلة جديدة من العمليات، وفي هذه المرحلة، هدفنا هو تحقيق الأمن في غزة، وهو غير موجود الآن، وتوفير حياة أفضل للفلسطينيين الذين يعيشون هناك. بشكل متتابع، تطهير واحتجاز واستعادة الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية وإنهاء هذه الكارثة الإنسانية الحقيقية التي تهدد حياة الفلسطينيين العاديين، كما أشارت كلاريسا، وخلق حالة لا يريدون فيها عودة حماس. إنهم لا يريدون تدخل الجهاد الإسلامي الفلسطيني لأنهم يريدون حياة أفضل. أعتقد أن هناك فرصة لذلك. وبالمناسبة، تدمير حماس حقًا. لم يتم تدميرها بعد. لقد تم قطع رأسها وإضعافها بشكل كبير، ولكن التدمير يعني أنهم لن يتمكنوا من إعادة بناء أنفسهم. وطالما أن الأمن ليس موجودًا في غزة، وإذا كان الأمن الوحيد هو الذي توفره العناصر الإجرامية وبقايا حماس، فسوف يستمرون في إعادة البناء، على الأقل فيما يتعلق بأفرادهم، حتى وإن كانوا بصراحة لا يستطيعون إعادة البناء ماديًا لأن إسرائيل سيطرت بحق على الحدود الجنوبية بين غزة وسيناء، والتي كانت المواد المستخدمة تتدفق من خلالها.



جايك تابر: إذًا أتساءل، عندما أفكر في الشعب الفلسطيني وأفكر في أنهم يستحقون حياة أفضل بكثير مما يعيشونه الآن وأفكر في مدى كارثية قيادة حماس بالنسبة لهم، أليست هذه فرصة أيضًا للدول العربية، للعاهل الأردني، للرئيس السيسي..



ديفيد باتريوس: هذا ليس من مصلحة أمنهم يا جايك.



جايك تابر: ولكن هل الإسرائيليين هم الوحيدون القادرون على توفير الأمن؟ أم أن هناك طريقة تجعل.. جامعة الدول العربية لن تكون قادرة على….



ديفيد باتريوس: لن يقاتل العرب عربًا آخرين، مهما كان تطرفهم، فإنهم لن يقاتلوا العرب الآخرين من أجل إسرائيل، ولن يفعلوا ذلك للفلسطينيين أيضًا.