إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه يظهر يحيى السنوار قبل ساعات من هجوم 7 أكتوبرالشرق الأوسطنشر الأحد، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024نشرت إسرائيل مقطع فيديو جديد تقول إنه يظهر زعيم حركة حماس، يحيى السنوار تحت الأرض في أنفاق حماس قبل ساعات من هجوم 7 أكتوبر 2023.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، ماثيو تشانس من تل أبيب.قد يهمك أيضًا.. خالف رواية الجيش الإسرائيلي.. شاهد ما كشفه طبيب شرّح جثة السنوار عن سبب مقتلهغزة: تقارير عن عشرات القتلى في غارات متواصلة على جباليا.. والجيش الإسرائيلي يعلققراءة المزيدإسرائيلحركة حماسحماسغزة