نشرت إسرائيل مقطع فيديو جديد تقول إنه يظهر زعيم حركة حماس، يحيى السنوار تحت الأرض في أنفاق حماس قبل ساعات من هجوم 7 أكتوبر 2023.المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، ماثيو تشانس من تل أبيب.

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