فيديو يوثّق آثار القصف الإسرائيلي على جباليا النزلة في غزة

قتال عنيف في غزة.. و"وفا": عشرات المدنيين قتلوا في قصف إسرائيلي على جباليا

قصف مخيم جباليا.. شاهد عيان لـCNN: كان بمثابة "نهاية العالم" والأشلاء "في كل مكان"

أسفرت عن مقتل 26 شخصًا.. شاهد الدمار الذي خلفته غارات إسرائيلية على جباليا في غزة

القدس (CNN)-- أفادت تقارير بمقتل عشرات الفلسطينيين في غارات على شمال غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إنها عمليات تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع صفوفها.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن القوات في منطقة جباليا شمال غزة "قضت على العديد من الإرهابيين في مواجهات على مسافات قريبة"، بحسب زعمهم.

وشهدت جباليا غارات متواصلة خلال معظم هذا الشهر بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مساحات كبيرة من شمال غزة.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن القوات الإسرائيلية تكثف "استهداف النظام الصحي في شمال قطاع غزة، بمحاصرة واستهداف مباشر للمستشفى الإندونيسي، ومستشفى كمال عدوان، ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية".

وقال منير البرش، مدير وزارة الصحة في غزة، إنه علم بأن شخصين في وحدة العناية المركزة في المستشفى الإندونيسي تُوفيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي هناك.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي الذي تديره حماس في غزة في وقت متأخر الجمعة، مقتل 33 شخصا، بينهم 21 امرأة، بغارة واحدة على شمال القطاع. وأفاد الدفاع المدني في غزة بوقوع إصابات بسبب عدة غارات أخرى.

والاتصالات مع شمال قطاع غزة صعبة جدا، لكن شبكة CNN تمكنت من الوصول إلى فلسطيني يُدعى إسماعيل زايدة، السبت. وقال إنه كانت هناك "غارات جوية عنيفة في منطقة الصفطاوي" على جباليا، ونسمع سيارات الإسعاف تصل وانفجارات ضخمة".

وأضاف زايدة لشبكة CNN: "طوال الليل، نسمع الغارات الجوية العنيفة بلا توقف، لا ننام".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر سلسلة من أوامر الإخلاء لشمال غزة هذا الشهر، في حين أظهر مقطع فيديو لشبكة CNN، الجمعة، مدنيين يغادرون مناطق من جباليا ويتجهون نحو مدينة غزة.

وأفادت شبكة CNN قبل أسبوع، أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية واسعة النطاق في أعقاب معلومات استخباراتية قالت إنها أظهرت محاولات من جانب حماس "لإعادة بناء قدراتها العملياتية في المنطقة".