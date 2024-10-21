لقطات درون تدعي إسرائيل أنها تظهر ضربات تستهدف "المزيد من مقاتلي حماس"

يقدم مراسل شبكة CNN ماثيو تشانس، تقريرا عن آخر التطورات في أنشطة الجيش الإسرائيلي والمعاناة التي يعيشها المدنيون في مختلف أنحاء قطاع غزة.

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