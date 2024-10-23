فيديو يُظهر لحظة الهجوم على شركة الصناعات الجوية في أنقرة

يظهر مقطع فيديو لحظة الهجوم على الشركة التركية لصناعات الفضاء، حيث أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، سقوط ضحايا في الهجوم، حسب منشور له عبر منصة "إكس".

ونقلت قناة "TRT" الرسمية التركية عن وزير الداخلية قوله إن الهجوم وقع في منطقة كهرمانكازان في العاصمة التركية، أنقرة.

وقالت القناة إن وزير الداخلية التركي أعلن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء الهجوم.

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