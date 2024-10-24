نفذت تركيا ضربات انتقامية في أعقاب هجوم إرهابي مميت بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث قالت وزارة الدفاع التركية إنها ضربت حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا.

ويُظهر مقطع فيديو من شمال سوريا سلسلة من الانفجارات خلال الليل على عدد من الأهداف. ويقول المسؤولون الأكراد إن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب ستة آخرون في ذلك القصف.

من جانبها، تقول الحكومة التركية إنها تعتقد أن حزب العمال الكردستاني مسؤول عن الهجوم الإرهابي المميت في أنقرة يوم الأربعاء. وتأتي هذه الضربات بعد ساعات من انفجار وإطلاق نار امتد عبر مقر الصناعات الجوية والفضائية التركية المملوكة للدولة بالقرب من أنقرة.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو لحظة شن مهاجمين مسلحين الهجوم، بينما يقول وزير الداخلية إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 22 آخرون.

كما يظهر مقطع فيديو تحققت منه شبكة CNN مهاجمين اثنين على الأقل يحملان أسلحة ويرتديان حقائب ظهر وهما يقتربان من مدخل المنشأة. في حين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا إنه "عند مقارنتها بالهجمات السابقة، لدينا رأي قوي بأنها منظمة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني، ولكن هذا سيصبح مؤكدًا بمجرد تحديد هويات المهاجمين، والتي سنعلنها للجمهور".

مراسلة CNN سلمى عبد العزيز تتابع جميع التطورات من لندن عبر هذا التقرير.

