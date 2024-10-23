(CNN)-- تلعب شركة الصناعات الجوية التركية المملوكة للدولة (توساش) دورًا رئيسيًا في صناعة الفضاء والطيران العالمية منذ إنشائها في عام 1973.

وفقاً لسيرة ذاتية على موقع الشركة، تم إنشاء شركة توساش لتقليل "الاعتماد الأجنبي" للبلاد في صناعتها الدفاعية.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت "مركز التكنولوجيا في تركيا لتطوير وتحديث وتصنيع وتكامل الأنظمة ودعم دورة حياة أنظمة صناعة الطيران والفضاء".

تم تكليف الشركة بتصنيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لصالح دول مثل مصر، فضلاً عن إجراء اختبارات الطيران والتأكد من توصيل الأنظمة الموجودة على متن الطائرات بشكل صحيح.

بالإضافة إلى طائرات F-16، تشارك الشركة أيضًا في تصنيع الطائرات بدون طيار والمروحيات المقاتلة.

في مقابلة مع شبكة CNN، وصفت المحللة التركية أصلي أيدنتاشباش الشركة المملوكة للدولة بأنها ليست مجرد "مقاول دفاعي تركي كبير"، بل هي "جوهرة التاج لصناعة الدفاع في تركيا".

وتقع الشركة على مشارف العاصمة التركية أنقرة، وهي من بين أكبر 50 شركة عالمية في صناعات الطيران والدفاع، وفقًا لموقعها على الإنترنت وموقع Defense News.

الأربعاء، قال مسؤولون حكوميون إن مسلحين شنوا هجومًا "إرهابيًا" مميتًا على شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، راح ضحيته أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 14 - ثلاثة منهم في حالة حرجة، بحسب وزير الداخلية علي يرليكايا. وأضاف يرليكايا أن اثنين من المهاجمين - رجل وامرأة - قُتلا.