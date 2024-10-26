شاهد ما رصدته كاميرا CNN في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب

يقدم مراسل الشؤون العالمية في شبكة CNN ماثيو تشانس تقريراً عن الحياة اليومية في قطاع غزة مع تفاقم تأثير الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

تحذير: يحتوي الفيديو على مشاهد صادمة.

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