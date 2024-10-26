شاهد ما رصدته كاميرا CNN في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحربالشرق الأوسطنشر السبت، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2024يقدم مراسل الشؤون العالمية في شبكة CNN ماثيو تشانس تقريراً عن الحياة اليومية في قطاع غزة مع تفاقم تأثير الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.تحذير: يحتوي الفيديو على مشاهد صادمة.قد يهمك أيضًا.. بايدن: هناك الكثير من الأبرياء يُقتلون في غزة.. ويجب أن يتوقف ذلك"تطهير عرقي يحدث في شمال غزة".. شاهد ما قاله وزير الخارجية الأردني لنظيره الأمريكيجنود احتياط إسرائيليون يوقعون رسالة يرفضون فيها القتال في غزة ولبنان قراءة المزيدإسرائيلالجيش الإسرائيليحركة حماسغزةقطاع غزة