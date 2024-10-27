رايان كروكر لـCNN: مقتل قيادة حماس العليا لحظة عظيمة لإعلان نهاية الحرب

قال السفير الأمريكي الأسبق إلى لبنان، رايان كروكر، خلال مقابلة مع مذيع CNN، فريد زكريا، إن إسرائيل لا تستطيع تحقيق الهزيمة الكاملة لحماس وحزب الله على أرض المعركة، وهي معرضة لخطر التورط في صراعات طويلة الأمد.

وأضاف كروكر: "أعتقد أن الوزير بلينكن أعطى الإسرائيليين بعض النصائح الجيدة عندما قال لهم إنهم أنجزوا مهمتهم الرئيسية، والتي كانت تتمثل في القضاء على القيادة العليا لحماس، والقضاء فعليًا على قدرتها على توجيه القوة إلى إسرائيل".

وتابع: "وهذه ستكون لحظة عظيمة لإعلان نهاية الأعمال العدائية، وإلا فإن الأمر سيستمر إلى ما لا نهاية. ولا أرى نهاية لهذه الأعمال العدائية سوى إعلان إسرائيل أنها حققت أهدافها وأن الوقت قد حان لوقف الأعمال العدائية. وهذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الرهائن".

وفيما يتعلق بمقتل زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، قال كروكر: "من الواضح أنها نقطة مهمة للغاية. أشبهها إلى حد ما بمقتل أسامة بن لادن على يد الولايات المتحدة في عام 2010. إنها مهمة للغاية من الناحية الرمزية".

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