قال الدكتور مادس غيلبرت، أستاذ طب الطوارئ واستشاري أول في عيادة طب الطوارئ في مستشفى جامعة "North Norway" إن الوضع في مستشفى كمال عدوان مأساوي للغاية مضيفًا أن المستشفيات الثلاثة في شمال غزة، مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي، تعرضت لحصار شديد وهجوم من قبل القوات الإسرائيلية.

وأيضًا.. مسؤولة أممية: جميع سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت