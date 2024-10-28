الطبيب النرويجي مادس غيلبرت لـCNN: الوضع في مستشفى كمال عدوان مأساوي للغايةالشرق الأوسطنشر الاثنين، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2024قال الدكتور مادس غيلبرت، أستاذ طب الطوارئ واستشاري أول في عيادة طب الطوارئ في مستشفى جامعة "North Norway" إن الوضع في مستشفى كمال عدوان مأساوي للغاية مضيفًا أن المستشفيات الثلاثة في شمال غزة، مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي، تعرضت لحصار شديد وهجوم من قبل القوات الإسرائيلية.وأيضًا.. مسؤولة أممية: جميع سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت"أحاول تمالك نفسي".. شاهد كيف علق طبيب نرويجي على فيديو مؤثر لمدير مستشفى كمال عدوان في غزةقراءة المزيدإسرائيلالجيش الإسرائيليغزة