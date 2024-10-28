مسؤولة أممية: جميع سكان شمال غزة يواجهون خطر الموت

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شاهد ما رصدته كاميرا CNN في غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب

(CNN) -- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت"، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في المنطقة.

وقالت القائمة بأعمال الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا في بيان: "لقد وردت تقارير عن مقتل المئات من الفلسطينيين، وأُجبر عشرات الآلاف على الفرار مرة أخرى"، وتابعت: "وتعرضت المستشفيات للقصف وتم اعتقال العاملين في مجال الصحة وأُفرغت الملاجئ وأُحرقت ومُنع المستجيبين الأوائل من إنقاذ الناس من تحت الأنقاض. وفُرقت العائلات وأخذت الشاحنات المحملة بالرجال والصبية بعيداً".

ومضت مسويا قائلة إن “ما تفعله القوات الإسرائيلية في شمال غزة المحاصر لا يمكن السماح باستمراره”.

وأضافت المسؤولة الأممية: "مثل هذا التجاهل الصارخ للإنسانية الأساسية ولقوانين الحرب يجب أن يتوقف".