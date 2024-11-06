أغلق متظاهرون غاضبون طريق أيالون السريع في تل أبيب احتجاجًا على إقالة بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت.

فيما وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "عمل جنوني".