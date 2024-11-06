احتجاجات في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع.. ومتظاهرون يغلقون طريقا في تل أبيبالشرق الأوسطنشر الثلاثاء، 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أغلق متظاهرون غاضبون طريق أيالون السريع في تل أبيب احتجاجًا على إقالة بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت.فيما وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "عمل جنوني".قد يهمك أيضًا: إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي.. ونتنياهو: الثقة بيني وغالانت "تصدعت"قراءة المزيدالحكومة الإسرائيليةبنيامين نتنياهوتل أبيب