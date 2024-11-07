خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مختلف أنحاء إسرائيل بعد قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت.

إليكم 3 تداعيات للأمر.

الأول: لقد انتقد غالانت سياسات رئيس الوزراء كثيرًا، ومع رحيله الآن، فمن الممكن أن يتمتع نتنياهو بمزيد من الحرية لتنفيذ أجندته دون معارضة داخلية.



على سبيل المثال، رفض نتنياهو إجراء تحقيق في هجوم حماس في 7 أكتوبر، رغم حث غالانت له على ذلك.

الثاني: يقول غالانت إن نتنياهو منع وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة. ينفي نتنياهو ذلك، ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى.



يقول غالانت إن مزاعم نتنياهو برغبته في تحقيق "نصر مطلق" في غزة هراء.

الثالث: قد يكون قرار نتنياهو بإقالة غالانت مرتبطًا بالسياسة الداخلية أكثر من أي شيء آخر.



لا يريد معظم الإسرائيليين المتدينين الخدمة في الجيش الإسرائيلي، لكن غالانت يريد منهم أداء الخدمة العسكرية تمامًا مثل جميع اليهود الإسرائيليين الآخرين. ولأن نتنياهو يعتمد على المتدينين المتشددين في حكومته الائتلافية، فإن إقالة غالانت تساعده.

وبينما تواصل إسرائيل خوض حروب وحشية في غزة ولبنان، وبينما تستعد للانتقام الإيراني، ومع استعداد دونالد ترامب لتولي منصبه في الولايات المتحدة، يعزز بنيامين نتنياهو قوته المحلية.

