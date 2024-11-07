بسلاح قاذف للقنابل.. شاهد كيف احتفل جندي إسرائيلي في غزة بفوز ترامب

بسلاح قاذف للقنابل.. شاهد كيف احتفل جندي إسرائيلي في غزة بفوز ترامبالشرق الأوسطنشر الخميس، 07 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت جنديًا إسرائيليًا يطلق النار من سلاح ثقيل احتفالًا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.قد يهمك أيضًا.. يان إيغلاند يوضح ما قد يفاجئ سموتريش وبن غفير وحاجة ترامب للاستماع إلى دول الخليج.. ماذا قال؟يان إيغلاند لـCNN: غزة مدمرة تمامًا.. والحرب العبثية ليست دفاعًا عن النفس كما تدعي إسرائيل وأمريكا قراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليغزة