بسلاح قاذف للقنابل.. شاهد كيف احتفل جندي إسرائيلي في غزة بفوز ترامب

أظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت جنديًا إسرائيليًا يطلق النار من سلاح ثقيل احتفالًا بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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