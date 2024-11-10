أظهر مقطع فيديو يفطر القلب آثار غارة إسرائيلية جديدة في شمال غزة. وقال مصدر بمستشفى محلي إن 25 شخصًا على الأقل قُتلوا بمدينة جباليا. وأفادت التقارير أن أغلبهم من الأطفال الذين بدت بقايا جثثهم مصطفة خارج المستشفى ومغطاة بالبطانيات.

في تلك الأثناء، يقول تقرير جديد للأمم المتحدة إنهم وجدوا أن حوالي 70% من القتلى في غزة كانوا من النساء والأطفال، وتناول التقرير الأشهر الستة الأولى من الحرب. ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الرقم يشير إلى "انتهاك منهجي للقانون الدولي".

تواصلت شبكة CNN مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على رد.