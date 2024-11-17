تقرير أممي: إسرائيل تتسبب عمداً في موت وتجويع السكان في غزة

تنفي وكالة مساعدات إسرائيلية استخدام إسرائيل للجوع كسلاح في الحرب. ويأتي هذا البيان بعد أن وجدت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية في غزة "تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية"، بما في ذلك سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين بسبب استخدام المجاعة كسلاح.

هذا الأسبوع، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أيضًا تقريرًا جديدًا لاذعًا حول الظروف في غزة، متهمة إسرائيل بالتهجير القسري المتعمد للمدنيين الفلسطينيين، وهو ما يشكل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وينفي الجيش الإسرائيلي ذلك ويقول إنه "ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقًا لذلك".