كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم إسرائيل؟الشرق الأوسطنشر السبت، 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2024نرصد في هذا التقرير أبرز ردود الفعل الدولية وتباينها بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.المزيد من التفاصيل مع مراسل شبكة CNN، نك روبرتسون.وأيضًا.. بين فرح وصدمة.. شاهد ما قاله فلسطينيون وإسرائيليون عن مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانتبين فرح وصدمة.. شاهد ما قاله فلسطينيون وإسرائيليون عن مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانتقراءة المزيدألمانياأمريكاإسرائيلالمحكمة الجنائية الدوليةبنيامين نتنياهوغزة