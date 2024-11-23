كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم إسرائيل؟

نرصد في هذا التقرير أبرز ردود الفعل الدولية وتباينها بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.المزيد من التفاصيل مع مراسل شبكة CNN، نك روبرتسون.

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