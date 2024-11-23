مذيع CNN لنجل شاه إيران الراحل: ما هدف زيارتك لإسرائيل؟ شاهد كيف رد

خلال مقابلة أجراها مع CNN بالعربية، تحدث رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق والنجل الأكبر لشاه إيران الراحل، عن رؤيته لمستقبل الصراع بين إيران وإسرائيل.

وقال بهلوي إنه لا يعتقد "أن الإسرائيليين كانوا يخططون للتصعيد" مضيفًا "أنهم تعرضوا للهجوم أولاً، فردوا عليهم، ولكن إذا أرادت إيران أن تشن هجوماً آخر، فمن الواضح أننا لابد وأن نتوقع رداً آخر من الإسرائيليين". ولكن حجتي كانت دائماً أنه إذا كان التهديد النووي الذي تشكله إيران يشكل مصدر القلق الرئيسيكما ناقش نجل الشاه الإيراني الراحل الهدف من زيارته إسرائيل مؤخرًا.

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