يحاول النازحون اللبنانيون العودة إلى ديارهم ويحتفلون بعد أن توصلت إسرائيل وحزب الله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. ومن المتوقع أن ينسحب مقاتلو حزب الله خلال هذه الفترة لمسافة 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من الحدود مع إسرائيل، بينما من المفترض أن تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.