شاهد ردود فعل وبهجة اللبنانيين بعودتهم لديارهم بعد اتفاق الهدنة بين حزب الله وإسرائيلالشرق الأوسطنشر الأربعاء، 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2024يحاول النازحون اللبنانيون العودة إلى ديارهم ويحتفلون بعد أن توصلت إسرائيل وحزب الله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. ومن المتوقع أن ينسحب مقاتلو حزب الله خلال هذه الفترة لمسافة 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من الحدود مع إسرائيل، بينما من المفترض أن تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.قراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليالحدود اللبنانية الإسرائيليةحزب الله