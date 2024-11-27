شاهد ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب التصويت لصالح وقف إطلاق النار في لبنان

"الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير".. صحفي يصف المشهد بلبنان بعد شهرين من الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن السكان النازحين بدأوا العودة إلى منازلهم في أجزاء من لبنان، صباح الأربعاء، بعد دخول وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة إن حركة المرور تراكمت على الطرق المؤدية إلى وادي البقاع الشرقي وجنوب لبنان رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لسكان الجنوب النازحين من العودة إلى ديارهم بعد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن أهالي الجنوب والبقاع بدأوا بالعودة إلى قراهم، مشيرة إلى أن "الطرق المؤدية إلى هاتين المنطقتين تشهد قوافل من السيارات تنقل العائلات".

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة رويترز للأنباء في الساعات التي أعقبت الهدنة مباشرة صفوفا من السيارات تسير على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة صور الجنوبية.

من جهته دعا الجيش اللبناني السكان النازحين من جنوب البلاد إلى تأجيل عودتهم إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار قائلا في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا): "مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يتخذ الجيش الإجراءات اللازمة لاستكمال انتشاره في الجنوب بموجب تفويض الحكومة اللبنانية".

"تحث قيادة الجيش المواطنين على تأخير العودة إلى قرى وبلدات خط المواجهة التي تقدمت فيها القوات الإسرائيلية حتى استكمال انسحابها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

ونزح ما لا يقل عن 1.3 مليون شخص في لبنان خلال أكثر من عام من القتال، وفقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من لبنان خلال 60 يوما بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، وخلال تلك الفترة، من المتوقع أيضًا أن ينسحب مقاتلو حزب الله مسافة 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.