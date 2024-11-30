ما أهمية الهجوم الجديد لقوات المعارضة السورية في حلب؟ خبير يعلق لـCNN

تحدث مذيع شبكة CNN مع ستيفن كوك، الزميل البارز في دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية، وسأله عن أهمية الهجوم الجديد لقوات المعارضة السورية.

قال كوك إن هذا كان "صراعًا ثابتًا في الأساس على مدى السنوات الأربع أو الخمس الماضية على الأقل. ومن الواضح أن المتمردين في سوريا يستغلون حقيقة أن الإسرائيليين ألحقوا قدرًا هائلاً من الضرر بحزب الله والإيرانيين، وكلاهما قد لعب دورًا حاسمًا في المساعدة في إنقاذ نظام بشار الأسد".

وأضاف: "وبالطبع، لعب الروس أيضًا هذا الدور وهم مشاركون في حرب بأوكرانيا. لذا، فإن رعاة بشار الأسد الثلاثة ضعفوا بشكل أساسي، وهذا وفر الفرصة للمتمردين لشن هجوم غير متوقع إلى حد ما بالنسبة للكثيرين".

وفيما يتعلق بمدى قوة بشار الأسد أو ضعفه عسكريًا، قال كوك: "عسكريًا، كان الأسد ضعيفًا للغاية لفترة طويلة، وأعتقد أن هناك افتراضًا سائدًا في واشنطن ودمشق بأنه كان يسيطر على الوضع بشكل جيد بدعم من حزب الله والإيرانيين وروسيا، من الواضح أن هذا ليس هو الحال".

وتابع: "وجيشه، الذي لم يكن جيدًا على الإطلاق منذ البداية، أصبح الآن في حالة من الانهيار، على الأقل في الوقت الحالي".