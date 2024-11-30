3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

كيم غطاس لـCNN: اللبنانيون يُعاقبون على خيار لم يتخذوه.. وحزب الله تضرر من حرب سوريا

أوقفت حركة المرور على الجانبين.. شاهد آثار الغارة الإسرائيلية على معبر المصنع بين لبنان وسوريا

(CNN)-- أعلنت قوات المعارضة السورية التي سيطرت على معظم مدينة حلب السورية، حظر التجول لمدة 24 ساعة يبدأ في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، السبت.

وقالت قيادة العمليات العسكرية للمعارضة السورية إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان "سلامة سكان المدينة وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة من العبث أو الأذى".

واندلع اشتباك واحد بالفعل، السبت، بين قوات التحالف السوري المعارض والمقاتلين الأكراد داخل المدينة، وفقا لمقطع فيديو حللته شبكة CNN.

ويقول فصيل من التحالف المسلح المعارض إنه يعتزم الآن شن هجوم ضد الجماعات الكردية التي تسيطر على أجزاء من محافظة حلب شمالي البلاد.

وقال الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في بيان، السبت، إنه أطلق عملية "لتحرير المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وميليشيات حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الانفصالية".

ويُعد حزب الاتحاد الديمقراطي من بين الجماعات الكردية التي تشكل جزءا من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا. أما حزب العمال الكردستاني هو فصيل أكثر تشددا، صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا، الجمعة، "بالتخطيط والتدبير" للهجوم الأخير في شمال غرب سوريا. وقال فرهاد شامي، رئيس مكتب الإعلام والمعلومات في قوات سوريا الديمقراطية في تصريح لشبكة CNN: "مهما حدث، تظل أولويتنا الوطنية والأخلاقية هي الدفاع عن شعبنا ومناطقنا. لذلك، سنتدخل عند الضرورة للدفاع عن شعبنا".