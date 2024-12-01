شاهد سوريون يطيحون بتماثيل عائلة الأسد في حلب

أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا في مدينة حلب وهم يطيحون بتمثال شقيق الرئيس السوري الراحل، باسل الأسد، وتمثالًا نصفيًا لحافظ الأسد، والد بشار الأسد الراحل وسلفه.

وحدث ذلك بعد سيطرة قوات المعارضة السورية على جزء كبير من ثاني أكبر مدينة في البلاد، حلب، حيث شن المتمردون هجومًا مفاجئًا هذا الأسبوع، مما أعاد إشعال الصراع. وهذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام المتمردين السوريين حلب منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها خلال الحرب الأهلية في عام 2016.

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