بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت جامعة الدول العربية بيانًا بشأن تطورات الهجوم المفاجىء لقوات من المعارضة المسلحة السورية على مدينة حلب في شمالي البلاد.

وقال بيان للجامعة، السبت: "تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، عن "انزعاج السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضي تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها".

وأكد المتحدث باسم أبو الغيط "التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا علي النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته".

وسيطرت قوات المعارضة المسلحة السورية على جزء كبير من حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، حلب، بعد تقدم خاطف أسفر عن مقتل العشرات من الجيش السوري في تحدٍ كبير للرئيس بشار الأسد.

كما فرضت نفس القوات سيطرتها الكاملة على ريف إدلب منذ أن شنت هجومها الأربعاء، بعد أن خسرت أجزاء منه لقوات النظام السوري في عام 2019 عندما سيطرت على معظم ريف إدلب الجنوبي والشرقي.