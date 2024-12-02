هجمات مباغتة وتراجع لقوات الأسد.. ما الذي يجري في سوريا؟

توسع قوات المعارضة السورية المسلحة سيطرتها في سوريا بعد شن هجوم مباغت الأسبوع الماضي. وتزعم المعارضة السورية أنها حققت مكاسب كبيرة في الريف الشمالي لمدينة حلب، حيث سيطروا على العديد من البلدات والقرى.

ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية السورية، يقول الرئيس بشار الأسد إنه ينوي محاربة ما يسميه "المنظمات الإرهابية" باستخدام "القوة والتصميم".

يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق يوم الأحد في خطوة لإظهار الدعم لحليفهم الرئيسي.

وفي هذا الصدد، يشرح محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية في شبكة CNN، نك روبرتسون أبرز التطورات في سوريا.

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